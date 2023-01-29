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رشاد العليمي
رشاد العليمي

اليمن.. إنشاء وحدات عسكرية تحت اسم قوات درع الوطن

العربية.نت
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أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الأحد، قراراً بإنشاء وحدات عسكرية تحت اسم "قوات درع الوطن".

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن القرار ينص على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو من يحدد عدد هذه القوات ومهامها ومسرح عملياتها.

وأضافت الوكالة أن القرار يقضي أيضا بالتزام الوحدات الجديدة بقانون الخدمة في القوات المسلحة والقوانين ذات الصلة وبتوجيهات القائد الأعلى.

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