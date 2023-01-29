اليمن.. "مسام" ينزع 4 آلاف لغم حوثي في أقل من شهر

أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام" ، أن فرقه الهندسية تمكنت من نزع أكثر من أربعة آلاف من الألغام والذخائر غير المنفجرة منذ مطلع يناير الجاري.

وقال المشروع في تغريدات مصورة على صفحته بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، بأن فرق المشروع تمكنت خلال الفترة من (1 ـ 27) يناير الجاري، من نزع ما مجموعه 4,615 من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، في عدد من المحافظات اليمنية.

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ذخائر غير منفجرة

وبحسب الأرقام التي أوردها المشروع، فإن غالبية ما قام بنزعه منذ مطلع يناير 2023، كان ذخائر غير منفجرة، وبعدد 4023 ذخيرة، تليها الألغام المضادة للدبابات بعدد 536 لغم، فيما تم نزع 49 لغم مضاد للأفراد، و7 عبوات ناسفة خلال ذات الفترة.

وأضاف المشروع بأنه ومنذ بداية عمله في اليمن منتصف يونيو 2018 وحتى 27 يناير الجاري، تمكن من نزع وإزالة 384,220 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتوزعت بين 234,454 ذخيرة غير منفجرة، و136,061 لغم مضاد للدبابات، و6,028 لغم مضاد للأفراد، إضافة إلى 7,677 عبوة ناسفة.

فيما بلغت مساحة الأراضي اليمنية التي تم تطهيرها من الألغام إجمالي 43,612,168 متر مربع.

زرع ألغام وعبوات ناسفة

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى ان ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة، قد قال في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، إن “استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين”.