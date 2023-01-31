اليمن.. مقتل مسؤول صناعة العبوات الناسفة في القاعدة

كشفت وسائل إعلام يمنية أن مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات في تنظيم القاعدة الإرهابي، القيادي حسان الحضرمي، قتل بغارة لطائرة بدون طيار يعتقد أنها أميركية، في منطقة الصمدة بوادي عبيدة بمحافظة مأرب، شمال شرقي البلاد.

وأفادت نقلا عن مصادر قبلية، أن الحضرمي قتل مع اثنين من مرافقيه، مساء أمس الاثنين، كانوا على متن السيارة التي استهدفت.

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وبحسب المصادر، فإن حسان الحضرمي، وهو أحد أهم القيادات في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، المسؤول عن صناعة العبوات الناسفة، قتل إثر الغارة الجوية التي استهدفت سيارته في منطقة الصمدة في وادي عبيدة بمحافظة مأرب.

وأضافت أن حسان الحضرمي، الذي قتل ومرافقاه في الغارة الجوية، يشغل منصب نائب مسؤول صناعة العبوات الناسفة، إلا أن القيادة العامة كلفته بشغل منصب مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، بعد مقتل عبدالواحد النجدي بغارة جوية.

يذكر أنه تم استهداف منزل حسان الحضرمي، الذي أصيب بالغارة، في نوفمبر من العام الماضي.

وكان القيادي حسان الحضرمي أحد أبرز القيادات العسكرية في تنظيم القاعدة في اليمن، ويمتلك خبرة كبيرة في صناعة الألغام والمتفجرات، مما جعله في أعلى ترتيب أهداف القوات الأميركية.

ونشر ناشطون من محافظة مأرب على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة حسان الحضرمي وهي مدمرة كلياً بسبب القصف وعليها آثار الدماء.

وكانت طائرة من دون طيار يعتقد أنها أميركية استهدفت سيارة في منطقة الصمدة بوادي عبيدة الذي تتواجد فيه عناصر من تنظيم القاعدة في جزيرة العرب المصنف عالميا في قائمة التنظيمات الإرهابية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متنها، في هجوم هو الأول من نوعه منذ مطلع العام الجاري.