ميليشيا الحوثي تقتحم 12 منزلا وسط اليمن

اقتحمت ميليشيا الحوثي العديد من منازل المواطنين بمحافظة إب، وسط اليمن، بالتزامن مع جرائم يومية تمارسها عناصر وقيادات الميليشيا بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر محلية إن عددا من الأطقم التابعة لميليشيا الحوثي اقتحمت خلال اليومين الماضيين، منطقة "الأبعون" بمديرية حزم العدين، وانتهكت أكثر من 12 منزلا تابعا لأبناء وأقارب الشيخ علي البعني، الذي قتل في 31 أغسطس الماضي، بسبب خلافات على أرض تغذيها الميليشيا الحوثية.

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وأشارت المصادر إلى أن عناصر الميليشيا روعت الأطفال والنساء وأطلقت الرصاص على عدد من منازل المواطنين، وتمركزت في عدد من مناطق "الأبعون"، غربي محافظة إب.

وذكرت أن ميليشيا الحوثي تهدف إلى خطف أبناء وأقارب الشيخ البعني الذين لم يكونوا متواجدين داخل المنازل، مؤكدة أن الحملة الحوثية تواصل حصارها للمنطقة والتمركز في عدد من التباب والمناطق المحيطة بها.

والشيخ البعني كان أحد أبرز الشخصيات الاجتماعية والقبلية في المحافظة، وسبق أن خاض مواجهات مسلحة ضد ميليشيا الحوثي عقب سيطرتها على محافظة إب في منتصف أكتوبر 2014، وفجّرت الميليشيا منازله.

وتعاني محافظة إب من جرائم وانتهاكات واسعة منذ سيطرة ميليشيا الحوثي عليها عقب انقلابها المسلح أواخر العام 2014.

وشهدت المحافظة العام الماضي أكثر من 6300 جريمة وانتهاك بمختلف مديريات المحافظة، بينها أكثر من 500 جريمة قتل وشروع بالقتل، وفق تقرير منظمة رصد للحقوق والحريات.