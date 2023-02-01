اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
صور لطائرة مسيرة حوثية أسقطت في سماء مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة
مسيرة حوثية (أرشيفية)
اليمن والحوثي

واشنطن تشيد بضبط الأمن اليمني 100 محرك لـ"مسيرات" حوثية

وول ستريت جورنال: قوات فرنسية احتجزت زورقاً محملا بأسلحة وذخائر إيرانية في طريقها للحوثيين في يناير الماضي

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أشاد قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا اليوم الأربعاء، بضبط الأمن اليمني مؤخراً 100 محرك للطائرات المسيرة كانت متجهة إلى الحوثيين.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان إن كوريلا جدد أيضاً، خلال اتصال هاتفي مع رئيس هيئة أركان الجيش اليمني صغير بن عزيز، التزام القيادة الدائم بأمن الشرق الأوسط.

ونقل البيان عن المتحدث باسم القيادة المركزية جو بوتشينو قوله إن هذا النوع من العمليات الأمنية ضروري للأمن والاستقرار الإقليميين.

قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا
قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا
اليمن.. الحوثيون يقرون بمصرع 200 من مقاتليهم في 4 أشهر   اليمن اليمن والحوثي اليمن.. الحوثيون يقرون بمصرع 200 من مقاتليهم في 4 أشهر  

يأتي هذا بينما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء نقلاً عن مسؤولين أن القوات الفرنسية الخاصة احتجزت مؤخراً زورقاً محملاً بأسلحة وذخائر كانت إيران تنقلها للحوثيين في اليمن.

وقال المسؤولون إن سفينة حربية فرنسية أوقفت في 15 يناير الماضي زورقاً للاشتباه به في عملية تهريب قبالة ساحل اليمن.

وأضاف المسؤولون أن القوات الفرنسية صعدت إلى سطح الزورق وضبطت أكثر من 3000 بندقية ونصف مليون طلقة ذخيرة و20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات كانت في طريقها للحوثيين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جولة للعربية داخل المعسكر السري للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني جولة للعربية داخل المعسكر السري للحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط