وزير الدفاع اليمني يتهم المجتمع الدولي بحماية الحوثي

حمّل وزير الدفاع اليمني، الفريق محسن الداعري، المجتمع الدولي مسؤولية تمادي ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، واستمرار انتهاكاتها في الداخل واستهدافها لدول الجوار وتهديد الملاحة الدولية.

واتهم وزير الدفاع اليمني، المجتمع الدولي بحماية ميليشيا الحوثي من خلال الضغوط الدولية لإيقاف قوات الحكومة الشرعية في أكثر من جبهة أبرزها محافظة الحديدة التي تم تكبيلها باتفاق ستوكهولم بدواع إنسانية.

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جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، الثلاثاء، المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن، العميد انتوني هايورد، وفريق إصلاح القطاع الأمني في مكتب المبعوث الخاص.

واستغرب الفريق الداعري، تراخي المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي مع ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها الهمجية التي طالت المنشآت النفطية والاقتصادية في البلاد ولدى الأشقاء واستهداف وتهديد الملاحة الدولية.

وأكد أن غض الطرف عن هذه الجماعة الإرهابية من قبل المجتمع الدولي سيدفع ثمنه الجميع وسيهدد إرهابها العالم كغيرها من الجماعات الإرهابية القاعدة وداعش، مشيراً إلى أنه حين تداعت الضغوط الدولية لإيقاف قوات الشرعية كان هناك صمت وتغاض غريب إزاء انتهاك ميليشيا الحوثي لكل القوانين والأعراف الدولية.

وأشار وزير الدفاع اليمني إلى أن القوات الحكومية تواجه جماعة إرهابية تدعي الحق الإلهي في الحكم، وتريد حكم الشعب بالحديد والنار، داعيا إلى وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي لإيقاف تعنت وصلف الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة إيرانيا، لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإحلال السلام والاستقرار في ربوع اليمن.

بدوره، أكد مستشار المبعوث الأممي أنهم يسعون لإيجاد حلول سلمية تؤدي إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام، لكنه اعترف بصعوبة مهمتهم في ظل تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية.