انتحار طفلين في تعز والشرطة تعتبرها "سابقة خطيرة"

أقدم طفلان على الانتحار في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، في حادثتين منفصلتين وصفتهما شرطة المحافظة بـ"السابقة الخطيرة".

وقالت شرطة تعز في بيان، إنها تلقت بلاغين بواقعتي انتحار طفلين في حي الجمهوري وآخر في حارة الدار بمنطقة بئر باشا.

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ووفقا لشرطة تعز، فإنها تلقت، مساء أمس السبت، بلاغا عن إقدام الطفل كريم عبدالكريم محمد عبدالله (12 عاما)، ويسكن في حي الجمهوري على الانتحار عن طريق لف مَقْرَمة (غطاء من قماش يوضع على رأس المرأة) على رقبته أدت إلى وفاته.

وأضافت الشرطة: "تم الانتقال إلى مكان الواقعة وحضور الأدلة الجنائية وعمل محاضر جمع الاستدلالات، وبحسب توجيه وكيل النيابة وبحضور أولياء الدم تم دفن الجثة".

ولفتت الشرطة إلى أنها تلقت بلاغا آخر، أمس السبت، بقيام الطفل عمار خالد إسماعيل (16 عاما)، يسكن حارة الدار في بير باشا، بالانتحار عن طريق لف حبل على رقبته وربطه على خشبة باب المطبخ في حوش المنزل مما أدى إلى وفاته على الفور.

وأكدت الشرطة "انتقال الأدلة الجنائية والأجهزة المختصة إلى مكان الواقعة، وعمل محضر معاينة وإيداع الجثة في ثلاجة مستشفى الثورة، ولا تزال القضية رهن المتابعة".

واعتبرت الشرطة الحادثتين بـأنهما "سابقة خطيرة في المجتمع تتطلب الوقوف أمامها بمسؤولية وحزم"، مؤكدة أنها تبذل الجهود في كشف الملابسات.

كما دعت كافة الجهات ذات العلاقة الرسمية منها والمجتمعية إلى التعاون في دراسة وتوصيف هذه الوقائع لعمل الحلول والمعالجات اللازمة.

وتأتي حادثتا انتحار الطفلين كريم وعمار بعد أسبوع من واقعة انتحار الطفل يوسف بحيش في عزلة العزاعز التابعة لمديرية الشمايتين، والطفل مهيوب بإطلاق النار على نفسه في منزلهم بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز، وشهرين على انتحار الطفلة رغد في حوض الأشراف.