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جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون المعين حديثاً (القياسات الصحيحة للصورة)
جاسم البديوي
اليمن والحوثي

مجلس التعاون الخليجي يدعو لتكثيف الضغط على الحوثيين

البديوي التقى مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بالرياض

العربية.نت
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أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي اليوم الاثنين، على أهمية دعم تجديد الهدنة في اليمن وضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين للانخراط الجاد في العملية السياسية لحل الأزمة.

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وشدد البديوي في لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ بالرياض على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي للانصياع إلى مناشدات المجتمع الدولي للتفاوض مع الحكومة على وقف إطلاق نار شامل تحضيرا لاستئناف العملية السياسية.

وجدد الأمين العام عزم مجلس التعاون الخليجي "بذل كافة الجهود الأممية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن".

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