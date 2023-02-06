13 ألف انتهاك على نقاط التفتيش باليمن.. والحوثي يتصدر القائمة

كشفت منظمة حقوقية دولية عن وقوع أكثر من 13 ألف حادثة انتهاك للمدنيين في نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة على الطرقات في اليمن، غالبيتها العظمى ارتكبتها ميليشيا الحوثي، وذلك خلال الفترة من فبراير 2014 وحتى ديسمبر 2021.

وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان، في تقرير لها حمل عنوان "نقاط الموت"، إن الانتهاكات بحق المسافرين في النقاط وحواجز التفتيش نتج عنها مقتل 721 شخصاً وجرح 1231 آخرين و3658 حالة اختطاف وإخفاء وتعذيب، إضافةً إلى 1401 حالة نهب وفرض جبایات وإتاوات وإضرار بممتلكات خاصة، و6253 حالة تقیید حركة وتنقل و310 حالة عرقلة ونھب للمعونات والمساعدات الإنسانية.

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وأوضح التقرير أن إجمالي الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف النزاع في اليمن بحق المسافرين وسائقي المركبات والعابرين بلغت 13574 حالة، حدثت في 1352 نقطة وحاجز تفتيش شملت 20 محافظة يمنية خلال فترة التقرير.

وبحسب التقرير، فإن ميليشيا الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين بما نسبته 80.3% من إجمالي الحوادث المسجلة في فترة التقرير، حيث ارتكبت ما مجموعه 10896 انتهاكاً بحق المسافرين وسائقي مركبات أثناء مرورهم من نقاط وحواجز التفتيش، تليها التشكيلات خارج إطار الحكومة المعترف بها بما نسبته 13.6% وبعدد 1851 انتهاك، ثم تنظيم القاعدة بنسبة 3.4% بعدد 458 انتهاك.

أما بالنسبة للمحافظات، فقد جاءت البيضاء كأكثر المحافظات اليمنية تضرراً من نقاط وحواجز التفتيش المستحدثة من قبل أطراف النزاع، تليها ‎محافظة تعز، ثم ‎محافظة صنعاء في المرتبة الثالثة، ومحافظة إب رابعاً، وعدن خامساً، وبقية المحافظات كانت بحسب الترتيب التالي: ذمار، الحديدة، لحج، العاصمة صنعاء، الضالع، الجوف، حضرموت، عمران، شبوة، حجة، مأرب، المحويت، أبين، صعدة، ريمة.

وطالبت منظمة "رايتس رادار" المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بممارسة المزيد من الضغوط على أطراف الحرب في اليمن للتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات بحق المسافرين العابرين من قبل النقاط العسكرية المنتشرة بين منافذ المحافظات التي هي محل صراع أو مواجهات عسكرية.