اليمن.. تسجيل أكبر انخفاض في عدد النازحين منذ مطلع العام
سجلت منظمة الهجرة الدولية خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير الجاري نزوح 66 أسرة فقط، تتكون من 396 فرد
سجّل عدد النازحين اليمنيين داخلياً خلال الأسبوع الماضي انخفاضاً هو الأكبر منذ مطلع العام الجاري 2023، وبتراجع نسبته أكثر من 140% عن الأسبوع السابق له.
وقالت منظمة الهجرة الدولية (IOM)، في تقرير أصدرته الإثنين، إن مصفوفة النزوح التابعة لها، سجلت خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير الجاري، نزوح 66 أسرة فقط، تتكون من 396 فرد نزحت مرة واحدة على الأقل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي في عدد النازحين تم تسجيله منذ مطلع العام 2023، حيث سجلت الأسابيع الأربعة الأولى من العام الجاري نزوح 353 أسرة، 115 أسرة، 77 أسرة، 160 أسرة (على التوالي).
وبحسب الأرقام التي أوردتها مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، فإن الأسبوع الماضي شهد تراجعاً بنسبة 142%عن الأسبوع الذي سبقه، والمحدد بالفترة بين 22 و28) يناير الماضي والذي نزحت فيه 160 أسرة بمجموع 960 فرداً.
وأشار التقرير إلى أن محافظة مأرب وحدها استقبلت نحو 67% من إجمالي الأسر النازحة خلال الأسبوع الماضي، فيما توزعت النسبة الباقية بين محافظتي الحديدة وشبوة. وقد نشأت أغلب حالات النزوح من محافظات الحديدة وتعز وعدد من مديريات مأرب.
وأوضحت مصفوفة النزوح بأنها تتبعت خلال الفترة من 1 يناير وحتى 4 فبراير الجاري 1068 أسرة، تضم 6408 فرداً نزحوا مرة واحدة على الأقل.
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