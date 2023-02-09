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عنصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن
اليمن والحوثي

اليمن.. 7 آلاف انتهاك حوثي ضد المدنيين بالجوف خلال 2022

تقرير حقوقي: حالات القتل والإصابة بلغت 142 حالة منها 22 حالة قتل مباشر و34 بالألغام

العربية. نت - أوسان سالم
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وثق تقرير حقوقي أكثر من سبعة آلاف انتهاك ارتكبتها ميليشيا الحوثي، ضد المدنيين في محافظة الجوف، شمال اليمن، خلال العام الماضي.

وحسب التقرير السنوي الصادر عن لجنة الحقوق والإعلام بالجوف، فإنه تم رصد وتوثيق 7553 انتهاكا ارتكبها الحوثيون بحق المواطنين والأعيان المدنية في محافظة الجوف خلال عام 2022.

وأشار التقرير إلى أن حالات القتل والإصابة بلغت 142 حالة، منها 22 حالة قتل مباشر، و34 قتلا بالألغام، في حين بلغت الإصابات 86 حالة إصابة مباشرة.

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وكشف التقرير عن إغلاق الحوثيين نحو 100 مدرسة، وحرمان 4800 طالب وطالبة في المحافظة، بالإضافة إلى إغلاق كلية التربية للعلوم الإنسانية، وحرمان 1200 طالب وطالبة من أبناء الجوف من مواصلة تعليمهم الجامعي.

وتوزعت بقية الانتهاكات بين التهجير القسري لعدد 1300 أسرة من منطقة اليتمة شمال المحافظة والتلاعب بالاحتياجات الأساسية واستحداث السجون بذات المنطقة والتضييق على المواطنين من خلال نقاط التفتيش وفرض الجبايات.

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