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اليمن.. مقتل طفلة برصاصة قناص حوثي في تعز

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "بسمة محمد إبراهيم عبدالله" (13 عاما)، قتلت برصاص قناص حوثي

العربية. نت - أوسان سالم 
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تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، جرائمها بحق الأطفال في محافظة تعز، جنوبي غرب اليمن، والتي تفرض عليها حصارا خانقا منذ نحو ثماني سنوات.

وفي أحدث هذه الجرائم، قتلت طفلة، اليوم الجمعة، برصاص قناص تابع لميليشيا الحوثي في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "بسمة محمد إبراهيم عبدالله" (13 عاما)، قتلت برصاص قناص حوثي.

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وأكدت أن القناص الحوثي الذي أطلق الرصاص على الطفلة كان يتمركز في جبال مطلة على قرية "حاضية" التابعة لعزلة المجاعشة في أطراف مديرية مقبنة على الحدود الإدارية لمديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وتتعرض قرى المجاعشة، الواقعة بين مقبنة وحيس، لانتهاكات متكررة وبمختلف الأسلحة، بينها الطيران المسيَّر وسلاح المدفعية؛ بغرض إجبار الأهالي على العودة مجدّدًا إلى مخيمات النازحين.

ومنذ بداية الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي عقب انقلابها على السلطة أواخر العام 2014م، قتل نحو 4 آلاف مدني وأصيب قرابة 15 ألف آخرين بنيران الميليشيا الحوثية في محافظة تعز، المئات منهم قضوا برصاص القناصات.

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