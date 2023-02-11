اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
A Yemeni child wearing military fatigues takes part in an anti-US protest staged by supporters of the Huthi rebels in Sanaa on May 20, 2017. US President Donald Trump began an official visit to Saudi Arabia, which for more than two years has led a coalition conducting air strikes and other operations against rebels in Yemen. MOHAMMED HUWAIS / AFP
طفل يمني يحمل السلاح في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
اليمن والحوثي

اليمن يطالب بقائمة أممية سوداء للمسؤولين عن تجنيد الأطفال

الإرياني: ميليشيا الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة إلى العمل على إعداد قائمة سوداء بقيادات ميليشيا الحوثي المتورطة في تجنيد الأطفال.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ميليشيا الحوثي حولت المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى معسكرات قتالية، معتبراً ذلك "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

وأضاف الإرياني، في تغريدات على حسابه بموقع تويتر، إن الميليشيا الحوثية حولت فصول الدراسة إلى قاعات لتدريب الأطفال على تفكيك واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، ثم ساقتهم للموت في جبهات القتال.

أطفال يمنيون يحملون السلاح في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
أطفال يمنيون يحملون السلاح في مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن (أرشيفية)
اليمن.. مقتل طفلة برصاصة قناص حوثي في تعز اليمن اليمن.. مقتل طفلة برصاصة قناص حوثي في تعز

وأوضح أن "هذه الممارسات الإجرامية تعيد للأذهان مشاهد تدريب عناصر التنظيمات الإرهابية (داعش والقاعدة) للأطفال على استخدام الأسلحة في معسكرات خاصة".

وحذر وزير الإعلام اليمني من النتائج المستقبلية الكارثية لعمليات تجنيد الأطفال من المدارس وحرف فصول الدراسة عن أهدافها على صعيد العملية التعليمية، والتي سيدفع ثمنها اليمنيون لأجيال قادمة.

وكان تحالف حقوقي يمني قد كشف عن تجنيد ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً 12054 طفلاً في عدد من المحافظات خلال الفترة من مايو 2014 وحتى مايو 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قطعوا ساقه لإنقاذه.. تفاصيل مأساة الطفل طارق 3 سنوات ابن جنديرس السورية قطعوا ساقه لإنقاذه.. تفاصيل مأساة الطفل طارق 3 سنوات ابن جنديرس السورية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط