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H.E. Al-Saadi had a fruitful meeting with the US Special Envoy to Yemen, Tim Lenderking. They discussed the ongoing efforts to reach a political settlement to the conflict in #Yemen. H.E. reiterated the GoY's commitment to a Yemeni-led & owned process under auspices of the UN.
لقاء السفير عبدالله السعدي مع تيم ليندركينغ
اليمن والحوثي

قبيل جلسة مجلس الأمن.. مندوب اليمن يلتقي ليندركينغ

السفير عبدالله السعدي بحث مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية

العربية.نت - أوسان سالم 
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بحث المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وقالت البعثة اليمنية في الأمم المتحدة على حسابها في تويتر، الثلاثاء، إن السفير السعدي "عقد لقاء مثمراً مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ".

وأضافت: "ناقش الجانبان الجهود الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في اليمن".

وأشارت إلى أن السعدي "جدد التزام الحكومة اليمنية بعملية يقودها ويملكها اليمنيون تحت رعاية الأمم المتحدة".

ويأتي اللقاء قبيل يوم من جلسة مجلس الأمن الدولي الدورية بشأن اليمن والتي من المقرر أن تنعقد الأربعاء، وتليها مشاورات مغلقة لأعضاء المجلس.

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وبحسب جدول أعمال مجلس الأمن، يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ إحاطته الدورية خلال الجلسة المفتوحة، والتي سيستعرض فيها جهوده الأخيرة بما فيها لقاءاته مع أطراف الصراع والجهات الإقليمية والدولية الفاعلة في محاولة التوصل لاتفاق هدنة جديدة، ومدى تجاوب الأطراف مع هذه الجهود.

كما سيقدم ممثل من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إحاطة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، وسيطلع رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أعضاء مجلس الأمن خلال المشاورات المغلقة حول عمل البعثة لخفض التصعيد في مناطق الحديدة المشمولة باتفاق ستوكهولم.

كما من المتوقع أن يقدم رئيس لجنة العقوبات بشأن اليمن فريد خوجة، مندوب ألبانيا الدائم في الأمم المتحدة، إحاطة للمجلس.

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