مقتل وإصابة 6 أطفال بانفجار ألغام حوثية غرب اليمن

قُتل 3 أطفال وأصيب 3 آخرون بانفجار لغمين حوثيين، في حادثتين منفصلتين شهدتهما محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت مصادر حقوقية إن لغماً حوثيا انفجر في مجموعة من الأطفال بمديرية حيس ، جنوب الحديدة، مساء الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل طفلين وإصابة ثالث.

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وأوضحت المصادر أن الحادثة وقعت أثناء لعب الأطفال كرة القدم في ملعب ترابي شرق مدرسة القعقاع، وأدت إلى مقتل الطفلين: محمد عبده رزة، ويعقوب نزهان فيصل، وإصابة عبد الملك عبده حساني.

وفي حادثة أخرى، أدى انفجار لغم حوثي إلى مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين في مدينة الدريهمي.

وتعد ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، الطرف الوحيد في كافة أطراف الحرب الذي يزرع الألغام والعبوات الناسفة بمختلف أنواعها وأحجامها حتى "الفردية" المحرمة دولياً، حيث شهد اليمن أكبر عملية زرع للألغام في الأرض منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وفق تقارير حقوقية.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن ميليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليوني لغم، أدت إلى مقتل وإصابة ما يزيد عن 20 ألف مدني.

وكان فريق الخبراء الدوليين البارزين التابع للأمم المتحدة ذكر في تقريره المقدم لمجلس الأمن الدولي، مؤخراً، أن "استخدام الحوثيين للألغام الأرضية بشكل عشوائي ومنهجي، ولا سيما على طول الساحل الغربي، يشكل تهديداً مستمراً للسكان المدنيين".

ومنذ مطلع العام الجاري قُتل وأصيب نحو 60 مدنياً في محافظة الحديدة جراء الألغام الحوثية ومتفجرات مخلفات الحرب.