الرئاسي اليمني: لا سلام دون الضغط على الحوثيين وإيران

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الخميس، أنه لا سلام دون الضغط على جماعة الحوثي وإيران.

كما أشار العليمي خلال لقائه مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون السياسية جوزيب بوريل بمقر الاتحاد في بروكسل إلى صعوبة الوصول إلى السلام المستدام في اليمن دون ممارسة الضغوط القصوى على قيادة الميليشيات (الحوثية) وداعميها الإيرانيين، وتفكيك رؤيتها القائمة على التعبئة العدوانية ضد دول الجوار والديانات والحقوق والكرامة الإنسانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية.

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إلى ذلك، تطرق اللقاء إلى المستجدات المحلية والتدخلات الأوروبية الملحة لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم خياراته في استعادة مؤسسات الدولة والسلام والاستقرار والتنمية.

من جانبه رحب الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل، بزيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له إلى بروكسل، وأهميتها في تعزيز التعاون، وتنسيق المواقف بين الجانبين على مختلف المستويات.

وفي بيان مشترك، دان سفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا في اليمن الهجمات الحوثية على البنية التحتية اليمنية وأي إجراءات تضر بالاقتصاد وتفاقم الوضع الإنساني.