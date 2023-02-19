اليمن.. وصول دفعة ثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية

وصلت إلى ميناء الزيت بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة، والمقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لتشغيل أكثر من 70 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.

وحسب ما ذكره البرنامج السعودي، فإن هذه الدفعة "تحتوي على 45000 طن متري من الديزل و30,000 طن لتري من المازوت، وستسهم الدفعة في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية".

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استقبال المنحة السعودية

وأشار البرنامج الى أن "منحة المشتقات النفطية الجديدة تأتي تأكيداً على حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليارات دولار أميركي".

وتسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية.

ووفق ما ذكره البرنامج، فإن "منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تساهم في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها إلى مستهدف 3119 جيجاوات/ ساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن".

وأثناء الاستقبال، أكد وزير الدولة محافظ عدن، أحمد لملس، على أهمية هذه الشحنة في تخفيف انقطاعات التيار الكهربائي، وتوفير ملايين الدولارات التي كانت تدفع لشراء مثل هذه الكميات، مثمناً في الوقت نفسه دعم السعودية المتواصل لليمن عامة ولمدينة عدن بشكل خاص، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي شمل كافة المجالات والخدمات.