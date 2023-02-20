الصحة العالمية: 65% من اليمنيين يواجهون خطر الإصابة بالملاريا

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن 65 في المئة من اليمنيين (نحو 20 مليون نسمة) يواجهون خطر الإصابة بالملاريا.

وأوضحت المنظمة في حسابها على تويتر أن "الملاريا هي أكثر الأمراض المنقولة بواسطة النواقل شيوعًا في ‎اليمن، حيث يواجه 65% من السكان خطر الإصابة بالمرض".

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وأضافت المنظمة أنها زارت مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا في ‎عدن، لمناقشة الجهود المدعومة للوقاية من الملاريا والمكافحة المستمرة.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في تقرير سابق لها أنها أنشأت بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مكافحة الملاريا والوقاية منها لدعم مكافحة ناقلات الملاريا وحمى الضنك والوقاية منها في اليمن.

وأوضحت أن هذا المشروع يقدم المساعدة التقنية على المستويين الوطني ودون الوطني، بدءا من ترصد الحالات وإدارتها حتى بناء القدرات لتشخيص الملاريا وعلاجها في مرافق الصحة العامة ومن خلال الزيارات المجتمعية، وضمان توفير التدخلات المنقذة للحياة.

وأشار التقرير إلى أن الملاريا يعد من أكثر الأمراض المنقولة بواسطة النواقل شيوعاً في اليمن، محذرا من أن اليمن لا يزال مطوقاً بتفشي الملاريا وغيرها من الأمراض المنقولة بواسطة النواقل، ما يتطلب تعزيز آليات مكافحة الملاريا وتوسيع نطاقها والجهود المتكاملة لإدارة ناقلات الأمراض في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد.