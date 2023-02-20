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Supporters of Yemen's Houthi rebels brandishing weapons raise portraits of their leader Abdul Malik Al-Houthi during a rally in the capital Sanaa on June 3, 2022, a day after the country's warring parties agreed to renew a two-month truce. Yemen has been gripped by conflict since the Iran-backed Huthi rebels took control of the capital Sanaa in 2014, triggering a Saudi-led military intervention in support of the beleaguered government the following year. (Photo by MOHAMMED HUWAIS / AFP)
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
اليمن والحوثي

ميليشيا الحوثي تقر بإطلاق سراح عناصر إرهابية من "القاعدة"

يأتي الاعتراف الحوثي غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمام قمة ميونيخ للأمن امتلاك حكومته أدلة عن تخادم الميليشيا مع التنظيمات الارهابية

العربية.نت - أوسان سالم 
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أقرت ميليشيا الحوثي الإرهابية، الذراع الإيرانية في اليمن، الأحد، بإطلاق سراح عناصر إرهابية على علاقة بتنظيم القاعدة، غداة إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أمام قمة ميونيخ للأمن امتلاك حكومته أدلة عن تخادم الميليشيا مع التنظيمات الارهابية.

وأكد رئيس ما تسمى "لجنة الأسرى" في ميليشيا الحوثي عبد القادر المرتضى في تغريدة على حسابه في تويتر أن جماعته أجرت "عملية تبادل للأسرى" مع تنظيم القاعدة في شبوة.

وقال إنه إثر هذه العملية تم الافراج عن ثلاثة من عناصر الحوثيين في مقابل "أسيرين.. تم أسرهم في جبهات البيضاء"، على حد قوله.

وتأتي تصريحات المرتضى بعد يوم من إعلان "أنصار الشريعة" الجناح المحلي لتنظيم القاعدة في اليمن، عن اتمامه لعملية تبادل أسرى مع الحوثيين، استرد خلالها اثنين من عناصره، وفق ما نقل موقع "سايت انتلجينس جروب".

ونقل الموقع عن بيان لـ"أنصار الشريعة" أنه تم تبادل سجينين حوثيين بمقاتلين متطرفين هما القعقاع البيحاني وموحد البيضاني وذلك في 14 فبراير الحالي.

وكانت مصادر إعلامية يمنية كشفت في وقت سابق تفاصيل حول مفاوضات أجرتها ميليشيا الحوثي مع تنظيم القاعدة الإرهابي لإتمام صفقة تبادل أسرى بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أن مفاوض تنظيم القاعدة الإرهابي عبدالله علي علوي مزاحم الملقب بـ"الزرقاوي" أجرى لقاءات عديدة مع مفاوض ميليشيا الحوثي القيادي محمد سالم النخعي "أبو أنس"، وتم الاتفاق بين الطرفين.

وأبرمت ميليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة صفقات تبادل عديدة مع تنظيم القاعدة الإرهابي.

عناصر من القاعدة في قاعة محكمة صنعاء في 2013 (أرشيفية)
عناصر من القاعدة في قاعة محكمة صنعاء في 2013 (أرشيفية)
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وأفضت تلك الصفقات عن إطلاق سراح عناصر وقيادات في التنظيم كانت محتجزة في سجون صنعاء على خلفية سلسلة من الهجمات والعمليات الإرهابية شهدها اليمن قبل 2011.

والسبت، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ميليشيا الحوثي بالتخادم مع التنظيمات الإرهابية، قائلاً إن لدى حكومته أدلة تتضمن إفراج الجماعة عن عشرات المحكومين بقضايا الإرهاب.

وأكد العليمي في جلسة حوارية خلال مؤتمر ميونيخ للأمن أن من بين الارهابيين الذي أفرجت عنهم جماعة الحوثيين عناصر ضالعة بتفجير البارجة الأميركية "يو. إس. إس كول "بميناء عدن في أكتوبر 2000.

وقُتل 17 بحاراً أميركياً وأصيب العشرات في الهجوم، حين فجر آنذاك رجلان على متن قارب صغير متفجرات بجوار المدمرة التي كانت متوقفة للتزويد بالوقود في الميناء اليمني على البحر العربي.

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