اليمن يعلن استرداد 77 قطعة أثرية مهربة من الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة اليمنية عن استرداد 77 قطعة أثرية ومخطوطة قرآنية مهربة ضبطتها الولايات المتحدة الأميركية خلال السنوات الماضية.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن سفير اليمن في واشنطن محمد الحضرمي، تسلم في حفل بحضور مسؤولين من وزارات الخارجية والأمن الوطني والعدل الأميركية، الآثار المضبوطة.

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وقال الحضرمي "نظراً للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، ومن أجل رفع الوعي والترويج للتراث اليمني في الأوساط الأميركية، قررت الحكومة اليمنية إعارة هذه الآثار لمتحف السميثسونيان الشهير في قلب العاصمة الأميركية واشنطن".

وأضاف "نصت اتفاقية الإعارة الموقعة بين السفارة والمتحف على قيام المتحف بحماية وحفظ هذه الآثار ودراستها والترويج لها وإعادتها للحكومة اليمنية متى ما قررت ذلك".

وشملت الاتفاقية إعارة 65 وجها حجريا يعود عمرها للألفية الأولى قبل الميلاد، وصحن برونزي من القرن الثالث الميلادي، و11 مخطوطة قرآنية قديمة يعود عمرها للقرن الثامن الميلادي تم اكتشافها في العام 1972 بالجامع الكبير بصنعاء.

من جانبه، أكد المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركينغ، الذي حضر الحفل "استمرار دعم بلاده للحكومة اليمنية والشعب اليمني بما في ذلك حماية التراث والإرث اليمني العريق".

وأشاد مدير متحف السميثسونيان للفنون الآسيوية تشيس روبنسن، بعقد اتفاقية الإعارة، مؤكداً حرص "المتحف للحفاظ على هذه الآثار، ودراستها وعرض بعضها على الجمهور للتعريف بالعراقة والتراث اليمني".