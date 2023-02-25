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من الحادث

صور.. حادث مروع يودي بحياة 11 شخصا وإصابة 14 آخرين بحجة

السيارة التي انقلبت في هاوية سحيقة كانت تحمل على متنها عائلتين في طريقهما إلى حفل خطوبة لأحد أقاربهم

 العربية. نت - أوسان سالم 
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توفي وأصيب عشرات المدنيين، بحادث انقلاب سيارة مروع في إحدى الطرقات الجبلية الوعرة في محافظة حجة شمالي غرب اليمن.

وأفادت مصادر إعلامية يمنية، أن الحادث المروع تسبب في وفاة وإصابة 25 شخصاً بينهم نساء وأطفال، في مديرية الشراقي، شرق مدينة حجة.

وأكدت أن الحادث نجم عن انزلاق سيارة نوع "هايلوكس"، أمس الجمعة، من منحدر جبلي شاهق في مديرية الشراقي.

وأوضحت المصادر أن الحادثة، "أسفرت عن وفاة 11 شخصا وإصابة 14 آخرين بينهم نساء وأطفال"، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفى الجمهوري التابعة لمدينة حجة لتلقي العلاج.

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وبحسب المصادر فإن السيارة التي انقلبت في هاوية سحيقة، كانت تحمل على متنها عائلتين في طريقهما إلى حفل خطوبة لأحد أقاربهم.

وأودت الحوادث المرورية بحياة المئات من اليمنيين خلال العام الماضي بسبب رداءة الطرق وعدم وجود حواجز الحماية في المنعطفات المرتفعة وبسبب وعورة بعض الطرق.

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