اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أنتوني بلينكن (أرشيفية من فرانس برس)

بلينكن: اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، أن اليمن الآن لديه أفضل فرصة سياسية لإنهاء الحرب.

معين عبدالملك: الحوثي أفشل كل اتفاق يهدف لإنهاء معاناة الشعب اليمن معين عبدالملك: الحوثي أفشل كل اتفاق يهدف لإنهاء معاناة الشعب

وقال في كلمته عبر الفيديو أمام مؤتمر المانحين بشأن اليمن: "أميركا مستمرة في الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن".

كما أضاف "اعتداءات الحوثيين على المواني اليمنية والتجارة الدولية يجب أن تتوقف".

ضماد مؤقت

من جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن المساعدات لليمن "ضماد مؤقت" وليست علاجا.

وقال في افتتاح مؤتمر المانحين بشأن اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية "أنهينا العام الماضي بالقليل من الأمل في اليمن بسبب الهدنة".

كما أضاف أن "الحاجات الإنسانية تتزايد والتمويل ينقصنا"، مشيراً إلى أن انهيار الهدنة في اليمن تسبب في مجاعة لأكثر من 2 مليون شخص.

أنطونيو غوتيريش - رويترز
أنطونيو غوتيريش - رويترز

السعودية: قدمنا 10 مليارات دولار للشعب اليمني

من جانبها، قالت رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية في كلمتها "قدمنا مساعدات للشعب اليمني وصلت إلى 10 مليارات دولار".

كما أضافت هلا التويجري أمام مجلس حقوق الإنسان "نؤكد على أهمية حقوق الإنسان عالمياً".

وتابعت "نواصل تقديم المبادرات لحل النزاعات".

دون تمييز

بدوره، أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك أنهم ملتزمون بإيصال المساعدات دون تمييز بين اليمنيين.

ومؤتمر المانحين بشأن اليمن تنظمه حكومتا السويد وسويسرا بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف حشد تمويل لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2023 والمقدرة بـ4.3 مليار دولار أميركي لمساعدة 17.3 مليون شخص في البلاد.

يذكر أن البلاد عادت منذ انتهاء الهدنة الأخيرة في الثاني من أكتوبر 2022 إلى نقطة الصفر، بسبب تعنت الحوثيين، ومحاولة فرض شروطهم، ما عرقل الجهود الأممية لتمديد وقف إطلاق النار للمرة الثالثة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في الثاني من أغسطس الماضي أن الأطراف اليمنية وافقت على تمديد الهدنة لشهرين إضافيين، وفقاً للشروط نفسها من 2 أغسطس وحتى 2 أكتوبر 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد الزلزال المدمر في تركيا.. اليونان تخشى موجة لجوء جديدة بعد الزلزال المدمر في تركيا.. اليونان تخشى موجة لجوء جديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط