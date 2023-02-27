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الجوع والفقر في اليمن

منظمة الصحة تدعو لجمع 392 مليون دولار لليمن

دبي - العربية.نت
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ناشدت منظمة الصحة العالمية، الأحد، جمع 392 مليون دولار قبل مؤتمر للمانحين برئاسة الأمم المتحدة في جنيف لتجنب "انهيار محتمل" لقطاع الصحة في اليمن الغارق في الحرب.

وقالت المنظمة إن نحو نصف المرافق الصحية في اليمن يعمل جزئيا فقط أو خارج الخدمة تماما بسبب نقص الموظفين والأموال والكهرباء والأدوية والإمدادات والمعدات.

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وأضاف ممثل المنظمة في اليمن أدهم عبد المنعم إسماعيل أن "اليمن في حاجة إلى دعم عاجل ومتين لتفادي الانهيار المحتمل لنظامه الصحي".

وأوضح في بيان "مطلوب تمويل جديد بقيمة 392 مليون دولار" لضمان استمرار المرافق الصحية في تقديم الخدمات لـ 12,9 مليون شخص.

كذلك أشار إلى أن بين من يحتاجون إلى المساعدة، 540 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون سوء تغذية حادا مع خطر مباشر للوفاة.

وأتت دعوته عشية اجتماع للمانحين تنظمه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد.

وتقدّر الأمم المتحدة أن 21,6 مليون شخص، أي ثلثي سكان اليمن، سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية في العام 2023.

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