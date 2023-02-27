ميليشيا الحوثي تمنع الزيارة عن الناشطة اليمنية فاطمة العرولي

تواصل ميليشيا الحوثي منع الزيارة والاتصال بالناشطة الحقوقية فاطمة العرولي المغيبة في سجون الميليشيا بصنعاء منذ أكثر من ستة أشهر.

"كشفت عمليات تجنيد الأطفال"

واعتقلت ميليشيا الحوثي، الناشطة العرولي، في أغسطس الماضي بنقطة الحوبان شرقي مدينة تعز، بينما كانت في طريقها إلى مدينة عدن، على خلفية كشفها عن عمليات تجنيد الأطفال والعنف ضد النساء في مناطق سيطرة الميليشيا.

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من جهته، قال المحامي عبدالمجيد صبرة على حسابه بفيسبوك، إن "فاطمة العرولي لا تزال ممنوعة من الاتصال والزيارة" رغم إحالتها منتصف الشهر الجاري الى النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، وهي النيابة التي خصصتها الميليشيا لإصدار أحكام جاهزة بحق ناشطين وسياسيين مناهضين لها.

ناشطة حقوقية شهيرة

والقيادية النسوية فاطمة العرولي هي ناشطة حقوقية ورئيسة منظمة الموائل للتنمية الحقوقية، وتم في مايو الماضي اختيارها لتكون رئيساً لمكتب اتحاد قيادات المرأة العربية في اليمن، إلى جانب عضويتها في قيادة الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية.

في منتصف يونيو الماضي، تم تكريمها بدرع التميز الذهبي لدورها في العمل الحقوقي والنسوي ومشاركتها في مؤتمر عن المرأة العربية بمدينة دبي بالإمارات.

وقد تعالت الأصوات الحقوقية والمجتمعية المحلية الرافضة لاختطاف وإخفاء العرولي والمطالبة بضغط عربي ودولي من أجل إطلاقها من معتقلات الميليشيات.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات حقوق الإنسان وحماية المرأة، بإدانة جريمة اختطاف فاطمة العرولي، والضغط على ميليشيا الحوثي للإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والمخفيات قسرا واللاتي يعانين ظروفا مأساوية، ووقف الجرائم غير المسبوقة بحق النساء اليمنيات.