اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
بحر العرب (أرشيفية - رويترز)
بحر العرب (أرشيفية - رويترز)

القيادة الأميركية: اعتراض شحنة أسلحة إيرانية متجهة لليمن

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها نفذت اعتراضاً بحرياً في 23 فبراير/شباط الفائت، وصادرت أسلحة مصنعة في إيران وكانت متجهة إلى اليمن.

وأفادت بأنها عثرت على أسلحة إيرانية ومكونات صواريخ بالشحنة المتوجهة إلى اليمن، بحسب بيان رسمي نشر اليوم الخميس.

اليمن.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في طريقها للحوثيين اليمن اليمن والحوثي اليمن.. ضبط شحنة أسلحة مهربة في طريقها للحوثيين

بدوره، قال الجنرال مايكل كوريلا ، قائد القيادة المركزية الأميركية إن "إيران لا تزال اللاعب الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة". وأضاف أن "أمن البحار والحد من التدفق للذخائر الإيرانية أمر بالغ الأهمية للأمن الإقليمي".

عناصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن
عناصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن

قادمة من إيران

وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت القوات البحرية الأميركية والبريطانية وكذلك الفرنسية عن ضبط عدد من السفن المحملة بالسلاح قادمة من إيران في طريقها إلى ميليشيا الحوثي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لغز مدينة تركية بقلب الزلزال لم تسجل إي انهيار لمنازلها يثير الكثير من الحيرة لغز مدينة تركية بقلب الزلزال لم تسجل إي انهيار لمنازلها يثير الكثير من الحيرة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط