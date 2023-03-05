الرئاسي اليمني يدعو لضغط دولي على الحوثي لوقف تهديد التجارة

دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس سلطان العرادة، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، حيث جرى بحث آخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، واستمرار الميليشيا في تصعيدها العسكري بمختلف الجبهات وشن الهجمات المتكررة على المنشآت الاقتصادية الحيوية وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني وعملية السلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وشدد العرادة على ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيا الحوثية فرص تحقيق السلام في اليمن".

وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على "تمسك القيادة السياسية بخيار السلام بالرغم من سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية الرافض للسلام".

وشدد على ضرورة أن "يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من تلك الميليشيا وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية".

كما أكد على المجتمع الدولي "الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة في الشأن اليمني، والتوقف عن دعم ميليشيا الحوثي وتمويل أنشطتها الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم "استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية وإدانة الأعمال الإرهابية، والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن"، حسب الوكالة الرسمية.