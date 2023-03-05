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Houthi police troopers sit atop an armored personnel carrier securing a rally held to mark the Ghadeer day, a day Shi'ites believe Prophet Muhammad nominated his cousin Imam Ali to be his successor, in Sanaa, Yemen July 17, 2022. REUTERS/Khaled Abdullah
عناصر من الحوثيين (أرشيفية)
اليمن والحوثي

الرئاسي اليمني يدعو لضغط دولي على الحوثي لوقف تهديد التجارة

عضو المجلس سلطان العرادة شدد على ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيا الحوثية فرص تحقيق السلام في اليمن"

العربية.نت - أوسان سالم 
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دعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية لوقف تصعيدها الميداني وتهديدها لحركة التجارة العالمية والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك على لسان عضو المجلس سلطان العرادة، خلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى اليمن ريتشارد اوبنهايم، حيث جرى بحث آخر التطورات على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري والإنساني، واستمرار الميليشيا في تصعيدها العسكري بمختلف الجبهات وشن الهجمات المتكررة على المنشآت الاقتصادية الحيوية وتداعيات ذلك على الاقتصاد الوطني والوضع الإنساني وعملية السلام، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وشدد العرادة على ضرورة "اتخاذ مواقف حازمة تجاه إهدار الميليشيا الحوثية فرص تحقيق السلام في اليمن".

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وجدد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني التأكيد على "تمسك القيادة السياسية بخيار السلام بالرغم من سلوك ميليشيا الحوثي الإرهابية الرافض للسلام".

وشدد على ضرورة أن "يكون للمجتمع الدولي موقف واضح وحازم من تلك الميليشيا وإدانة اعتداءاتها المتكررة على المنشآت الاقتصادية".

كما أكد على المجتمع الدولي "الضغط على النظام الإيراني لوقف تدخلاته السافرة في الشأن اليمني، والتوقف عن دعم ميليشيا الحوثي وتمويل أنشطتها الإرهابية الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة".

من جانبه، أكد سفير المملكة المتحدة ريتشارد أوبنهايم "استمرار بلاده في دعم الحكومة اليمنية وإدانة الأعمال الإرهابية، والعمل على دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن"، حسب الوكالة الرسمية.

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