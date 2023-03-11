القوات المشتركة تصد هجوماً حوثياً غرب اليمن

خاضت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، في الساعات الماضية، مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات اندلعت، السبت، بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي في مديريتي الجراحي وحيس، جنوبي الحديدة.

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وأوضحت أن القوات المشتركة تصدت لهجمات شنتها ميليشيا الحوثي على محورين، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق طائرات مسيرة للأخيرة.

كما قال سكان محليون إن ميليشيا الحوثي استهدفت منازل المدنيين في قرية البليلي، بمديرية حيس بقذائف المدفعية.

وردت القوات المشتركة بقصف مركز لأهداف ثابتة ومتحركة للميليشيا الحوثية، وأوقعت في صفوفها خسائر بشرية ومادية مباشرة، بحسب موقع "نيوز يم" الإخباري.

وأمس الجمعة، صدت القوات المشتركة هجوماً حوثياً بمحور البرح غربي محافظة تعز، وكبدتها خسائر قاسية.

وأفادت القوات المشتركة بأن الوحدات المرابطة في خطوط التماس بمحور البرح تصدت للهجوم بعد اشتباكات استمرت طيلة 3 ساعات.

وأكدت أن الهجوم الحوثي باء بالفشل، بعد تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

ومنذ منتصف الأسبوع تحاول ميليشيا الحوثي التسلل إلى مرتفعات جبلية قرب خطوط التماس غربي منطقة البرح بمديرية مقبنة، لكن القوات المشتركة أحبطت كل محاولاتها.