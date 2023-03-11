اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Members of Houthi military forces parade in the Red Sea port city of Hodeida, Yemen September 1, 2022. Houthi Military Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.
عناصر من الحوثيين في الحديدة (أرشيفية)
اليمن والحوثي

القوات المشتركة تصد هجوماً حوثياً غرب اليمن

المواجهات اندلعت اليوم في مديريتي الجراحي وحيس، جنوبي الحديدة

العربية.نت - أوسان سالم 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خاضت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، في الساعات الماضية، مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي، بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وقالت مصادر ميدانية إن مواجهات اندلعت، السبت، بين القوات المشتركة وميليشيا الحوثي في مديريتي الجراحي وحيس، جنوبي الحديدة.

وأوضحت أن القوات المشتركة تصدت لهجمات شنتها ميليشيا الحوثي على محورين، بالتزامن مع قصف مدفعي وتحليق طائرات مسيرة للأخيرة.

كما قال سكان محليون إن ميليشيا الحوثي استهدفت منازل المدنيين في قرية البليلي، بمديرية حيس بقذائف المدفعية.

وردت القوات المشتركة بقصف مركز لأهداف ثابتة ومتحركة للميليشيا الحوثية، وأوقعت في صفوفها خسائر بشرية ومادية مباشرة، بحسب موقع "نيوز يم" الإخباري.

تعز.. ميليشيا الحوثي تحرق منزل امرأة بعد اقتحامه ونهب محتوياته اليمن اليمن والحوثي تعز.. ميليشيا الحوثي تحرق منزل امرأة بعد اقتحامه ونهب محتوياته

وأمس الجمعة، صدت القوات المشتركة هجوماً حوثياً بمحور البرح غربي محافظة تعز، وكبدتها خسائر قاسية.

وأفادت القوات المشتركة بأن الوحدات المرابطة في خطوط التماس بمحور البرح تصدت للهجوم بعد اشتباكات استمرت طيلة 3 ساعات.

وأكدت أن الهجوم الحوثي باء بالفشل، بعد تكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية في صفوفها.

ومنذ منتصف الأسبوع تحاول ميليشيا الحوثي التسلل إلى مرتفعات جبلية قرب خطوط التماس غربي منطقة البرح بمديرية مقبنة، لكن القوات المشتركة أحبطت كل محاولاتها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جمع أدلة محاكمة المسؤولين عن خسائر زلزال أنطاكيا جمع أدلة محاكمة المسؤولين عن خسائر زلزال أنطاكيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط