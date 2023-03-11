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Hans Grundberg
هانس غروندبرغ
اليمن

دعوة أممية لانخراط الأطراف اليمنية بمفاوضات للاتفاق على إطلاق المحتجزين

تعقد اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين اجتماعها السابع اعتبارا من اليوم في سويسرا

العربية.نت
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عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم السبت، عن أمله في استعداد أطراف النزاع في البلاد للانخراط مناقشات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد من المحتجزين.

وذكر مكتب المبعوث الأممي في بيان أن غروندبرغ حث خلال اجتماع للجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين الأطراف اليمنية على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به بشأن إطلاق سراح المحتجزين.

وتعقد اللجنة اجتماعها السابع اعتبارا من اليوم في سويسرا. ويترأس اللجنة مكتب المبعوث الأممي بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية أطراف النزاع في اليمن.

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وتشكلت اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين في 2018 لدعم أطراف النزاع في الوفاء بالتزاماتهم طبقا لاتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين والمخفيين قسريًا والموضوعين تحت الإقامة الجبرية لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن.

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