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عناصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن
اليمن والحوثي

تعز.. ميليشيا الحوثي تحرق منزل امرأة بعد اقتحامه ونهب محتوياته

15 عنصرًا حوثيًا مسلحًا على متن 3 أطقم عسكرية، اقتحموا منزل امرأة تدعى هند

العربية. نت - أوسان سالم
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أحرقت ميليشيا الحوثي، منزل امرأة في مديرية الصلو بمحافظة تعز، جنوب غربي اليمن، بعد اقتحامه ونهب محتوياته.

وأفادت مصادر حقوقية يمنية، بأن 15 عنصرًا حوثيًا مسلحًا على متن 3 أطقم عسكرية، اقتحموا منزل امرأة تدعى هند، وهي أم لأربع فتيات، وقاموا بضربها وإضرام النيران في منزلها.

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وأضافت أن عناصر الحوثي نهبوا ممتلكاتها من ذهب ومبالغ مالية، قبل إضرام النيران فيه، فيما نجت المرأة من الموت بعدما استطاعت الفرار ولجأت إلى منزل آخر.

وشنت ميليشيا الحوثي حملات مداهمة لمنازل المواطنين في مناطق سيطرتها، ونهب ممتلكاتهم بتهم التخابر والتعاون مع الجيش الوطني، وهي تهمة دأبت على تلفيقها لمعارضيها كذريعة لنهب ممتلكاتهم.

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