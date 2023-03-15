بعد أسبوع على الجريمة.. حكم بإعدام قاتل ومغتصب طفل جنوب اليمن

أصدرت محكمة في محافظة أبين جنوبي اليمن، حكما بإعدام مدان بجريمة قتل واغتصاب طفل، بعد أسبوع من الجريمة التي هزت الرأي العام بالمحافظة.

وقضت المحكمة الابتدائية في مدينة زنجبار بمحافظة أبين، بالإعدام رمياً بالرصاص وتعزيراً في ساحة عامة، على المتهم بقتل وتعذيب واغتصاب الطفل "ميثاق الدابية".

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وعقدت المحكمة الابتدائية برئاسة القاضي ياسر سالم علوي أولى جلساتها، في قضية الطفل "ميثاق الدابية" (10 أعوام)، الذي تعرض للاختطاف والقتل على يد أحد جيرانه الأسبوع الماضي.

واستمعت لاعترافات الجاني "ص.ع.أ.م" المتهم باستدراج الطفل ميثاق لمنزله، والضغط على عنقه حتى فارق الحياة رغم مقاومة الطفل له. كما بين قرار الاتهام أن الجاني أعاد ربط عنق الطفل بملثمة مرة أخرى للتأكد من أنه فارق الحياة.

وبحسب الناشط المجتمعي والشخصية الاجتماعية بمدينة زنجبار، خالد إبراهيم، الذي كان حاضراً في المحكمة: "انتصرت محكمة زنجبار الابتدائية لقضية طفل زنجبار ميثاق".

وأشار إلى أنه بعد سماع لائحة الاتهام من قبل النيابة وإقرار المتهم بها، والسماع لأقوال المحامين، وسماع شاهد القضية الذي أبلغ عن المتهم وبعد عرض محترزات القضية، طلب القاضي رفع الجلسة لمدة 10 دقائق للنطق بالحكم.

وعقب ذلك تمت قراءة منطوق الحكم الذي تضمن إدانة المتهم بالتهمتين المنسوبتين إليه والمتمثلتين بالقتل العمد والاغتصاب، وكذا الحكم بإعدام المتهم قصاصا وتعزيرا في مكان عام.

وشهدت مدينة زنجبار خلال الأيام الماضية احتجاجات شعبية واسعة رافقها عصيان مدني، للتعبير عن رفضهم واستنكارهم للجريمة البشعة التي تعرض لها الطفل ميثاق على يد جاره.

وطالب المحتجون في تظاهراتهم وعصيانهم المدني السلطات المحلية والأمنية والقضائية بسرعة إصدار الحكم العادل في القضية.

وكان الطفل ميثاق تعرض لحادثة اختطاف، يوم الأربعاء الماضي، لتعثر الأجهزة الأمنية على جثته في اليوم الثاني داخل أحد المنازل المجاورة لمنزله.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط الجاني وإحالته للجهات المختصة، في حين تم تشريح جثة الطفل من قبل الطب الشرعي الذي أكد تعرضه للتعذيب والاغتصاب.