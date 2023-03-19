مأرب.. ميليشيا الحوثي تفجر منزل مواطن

أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية على تفجير منزل مواطن بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، ضمن مسلسل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية فجرت منزلاً لأحد المواطنين المدنيين المعارض لها في قرية الزور بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، بعد شهر من تفجيرها منازل أربعة مواطنين آخرين في نفس القرية، ضمن سياستها الممنهجة لتدمير منازل معارضيها، وهي أعمال يصنفها القانون الدولي الإنساني من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

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ونقلت عن مصدر محلي قوله، إن أطقما لميليشيا الحوثي عليها عناصر وقيادات عسكرية وخبراء متفجرات قدمت إلى القرية وطوقت منزل المواطن عبدالعزيز أحمد ناصر الدولة، وزرعته بالمتفجرات ثم نسفت المنزل حتى سوّته بالأرض، بهدف تخويف بقية المواطنين من معارضتها.

تهجير قسري وإرهاب

وكانت ميليشيا الحوثي في منتصف فبراير الماضي قد فجرت منازل أربعة مواطنين في نفس القرية معارضين لها، وهم: أحمد ناصر الجهمي، وعبد العزيز الجهمي، وأحمد جروان، ضمن جرائم إرهابية انتقامية تقوم بها الميليشيا ضد المدنيين.

وتلجأ ميليشيا الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

وكان تقرير للهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل، رصد تفجير 816 منزلا فجرتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات منذ انقلابها على السلطة الشرعية في 2014 وحتى منتصف العام 2020.