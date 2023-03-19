اليمن والحوثي
مقتل ناشط في الاعتقال لدى الحوثيين.. بعد دعوته للثورة ضدهم
بعد أشهر من اختطافه.. مقتل حمدي عبدالرزاق الملقب بـ"المكحل" في مبنى إدارة أمن محافظة إب
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أقدمت ميليشيا الحوثي، اليوم الأحد، على قتل الناشط حمدي عبدالرزاق الملقب بـ"المكحل" وذلك في مبنى إدارة أمن محافظة إب، وسط اليمن، بعد شهور من اختطافه.
وأكدت مصادر محلية في إب أن ميليشيا الحوثي أطلقت النار بدم بارد على عبدالرزاق الناشط بوسائل التواصل الاجتماعي.
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وحمّل حقوقيون ميليشيا الحوثي مسؤولية مقتل الناشط، مطالبين المنظمات الإنسانية بالمساهمة في كشف جرائم الحوثي وحماية المدنيين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.
وظهر الناشط حمدي عبدالرزاق، قبل اعتقاله من قبل ميليشيا الحوثي، في فيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يدعو للثورة ضد الحوثيين.
على إثر هذه الفيديوهات، حاصرت الميليشيا مدينة إب القديمة لعدة أيام وأوقفت خدمة الإنترنت وداهمت منزل الناشط واعتقلته.
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