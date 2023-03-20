الصحة العالمية: 80% من الأطفال المصابين بالحصبة باليمن لم يتلقوا اللقاحات
الميليشيات ترفض تنفيذ حملات التطعيم في المناطق الشمالية لليمن الواقعة تحت سيطرتها
كشفت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 80% من الأطفال المصابين بالحصبة في اليمن، هم ممن لم يتلقوا جرعات اللقاح، أغلبهم في المناطق الشمالية من البلاد الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.
وقالت المنظمة، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، بأن 80% من الأطفال الذين يعانون من الحصبة هم ممن لم يتلقوا اللقاحات المعتمدة للتحصين والوقاية من الإصابة بالمرض.
وأشارت إلى أن اليمن يشهد في الوقت الراهن تفشيا لمرضى الحصبة وشلل الأطفال، ما يفرض الحاجة الماسة إلى تلقيح الأطفال.
وكانت ميليشيا الحوثي قد تبنت مؤخراً حملة تحريضية ضد حملات التحصين واللقاحات بزعم أنها "مؤامرة عالمية لإنقاص البشرية، وفكرة يهودية هدفها الاستثمار والتجارة"، ما أدى إلى ظهور عدد من الإصابات في مناطق سيطرتها، خاصة في محافظات حجة وإب.
يذكر بأن المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال (GPEI)، كانت قد كشفت في أوائل مارس الجاري عن إصابة أكثر من 190 طفلاً في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بالشلل، خلال العام 2022، وذلك نتيجة إصابتهم بفيروس شلل الأطفال، ورفض الميليشيات تنفيذ حملات التطعيم في المناطق الشمالية لليمن الواقعة تحت سيطرتها.
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