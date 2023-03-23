اليمن.. ميليشيا الحوثي تعدم مواطنا أمام أسرته وتمثل بجثته
تأتي هذه الجريمة عقب أيام من تصفية الناشط واليوتيوبر حمدي عبدالرزاق الملقب بـ"المكحل"
أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب جريمة بشعة، بقتل مواطن أمام أسرته في محافظة إب وسط اليمن، والتمثيل بجثته في عملية إرهابية، وتنفيذ الإعدام خارج نطاق القانون، في ظل جرائم يومية تمارسها بمختلف مديريات المحافظة.
وقالت مصادر إعلامية وحقوقية إن أطقماً عليها مسلحون حوثيون اقتحموا بلدة وادي "الغراب" بمحافظة إب، بحثا عن مواطن يدعى "خالد الضيعة" بزعم أنه مطلوب أمنيا.
وأوضحت أن الميليشيا الحوثية حاصرت منزل "الضيعة"، قبل أن تقتحم المنزل وتقوم بإعدامه بالرصاص أمام زوجته وأطفاله ثم عمدت للتمثيل بجثته عبر سحله أمام الأسرة وأهالي البلدة في جريمة مروعة تماثل جرائم تنظيم داعش الإرهابي.
وتأتي هذه الجريمة الحوثية عقب أيام من تصفية الميليشيات، الناشط واليوتيوبر حمدي عبدالرزاق الملقب بـ"المكحل" في سجن الأمن بمحافظة إب، وذلك عقب شهور من اعتقاله بزعم انتقاد فسادها وممارساتها ضد اليمنيين.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا، جرائم وانتهاكات يومية وأعمال قتل ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف المديريات.
-
رئيس تيك توك في مواجهة حاسمة أمام الكونغرس الأميركي.. والصين تحذريسعى رئيس تيك توك لإقناع المشرعين بأن التطبيق، الذي يضم 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة وحدها، لا يشكل خطرًا على الأميركيين أو يشارك البيانات مع الحكومة الصينية. أميركا
-
من هو ديسانتس المرشح الأوفر حظاً لرئاسة أميركا؟عدو تنظيم الإخوان والصين ويرفض توجيه ضربات عسكرية لسوريا أميركا
-
الخرطوم تتحوّل لـ"مدينة أشباح" في اليوم الأول من رمضانالمشهد اليوم يبدو على النقيض تماماً لمجريات يوم أمس، حيث العاصمة من اكتظاظ مروري كبير للغاية وازدحام لافت أمام مراكز التسوق وبيع الأطعمة والمشروبات السودان