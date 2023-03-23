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نقطة تفتيش حوثية ف
عناصر حوثية في محافظة إب - أرشيفية
اليمن والحوثي

اليمن.. ميليشيا الحوثي تعدم مواطنا أمام أسرته وتمثل بجثته

تأتي هذه الجريمة عقب أيام من تصفية الناشط واليوتيوبر حمدي عبدالرزاق الملقب بـ"المكحل"

العربية.نت - أوسان سالم
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أقدمت ميليشيا الحوثي على ارتكاب جريمة بشعة، بقتل مواطن أمام أسرته في محافظة إب وسط اليمن، والتمثيل بجثته في عملية إرهابية، وتنفيذ الإعدام خارج نطاق القانون، في ظل جرائم يومية تمارسها بمختلف مديريات المحافظة.

وقالت مصادر إعلامية وحقوقية إن أطقماً عليها مسلحون حوثيون اقتحموا بلدة وادي "الغراب" بمحافظة إب، بحثا عن مواطن يدعى "خالد الضيعة" بزعم أنه مطلوب أمنيا.

وأوضحت أن الميليشيا الحوثية حاصرت منزل "الضيعة"، قبل أن تقتحم المنزل وتقوم بإعدامه بالرصاص أمام زوجته وأطفاله ثم عمدت للتمثيل بجثته عبر سحله أمام الأسرة وأهالي البلدة في جريمة مروعة تماثل جرائم تنظيم داعش الإرهابي.

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وتأتي هذه الجريمة الحوثية عقب أيام من تصفية الميليشيات، الناشط واليوتيوبر حمدي عبدالرزاق الملقب بـ"المكحل" في سجن الأمن بمحافظة إب، وذلك عقب شهور من اعتقاله بزعم انتقاد فسادها وممارساتها ضد اليمنيين.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الميليشيا، جرائم وانتهاكات يومية وأعمال قتل ونهب وسطو على ممتلكات المواطنين بمختلف المديريات.

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