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عناصر تابعة لميليشيا الحوثي في اليمن
اليمن والحوثي

حكومة اليمن تحذر من عودة الحرب جراء التصعيد الحوثي

طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الخطير، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام

العربية. نت - أوسان سالم 
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حذرت الحكومة اليمنية، الجمعة، من نسف فرص التهدئة وإعادة الأوضاع إلى مربع الحرب، جراء التصعيد الحوثي في جبهات حريب غرب مأرب.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الخطير، وممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لإجبارها على الانصياع لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

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وقال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، في بيان صحافي، إن التصعيد الغادر والجبان لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في جبهات غرب مديرية حريب بمحافظة مأرب، يكشف عن استهتار صارخ بدعوات وجهود التهدئة واستعادة الهدنة الإنسانية.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي ترافق مع قصف صاروخي ومدفعي على قرى بواره، ملعاء، شرق، ضو، وخلف موجة نزوح جديدة لمئات الأسر من منازلها.

وأضاف "إن هذا الهجوم يؤكد مضي ميليشيا الحوثي الإرهابية في نهج التصعيد السياسي والعسكري، ومحاولة استغلال حالة اللاسلم واللاحرب القائمة منذ انهيار الهدنة لتحقيق مكاسب ميدانية على الأرض".

كما اتهم الإرياني ميليشيا الحوثي بعدم الاكتراث بالأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين جراء الحرب التي فجرها الانقلاب.

وطالب وزير الإعلام اليمني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة واضحة وصريحة لهذا التصعيد الخطير، مؤكدا أن التصعيد يهدد بإعادة الأوضاع لمربع الحرب ونسف فرص التهدئة.

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