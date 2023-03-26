دفعه بكل عزم.. شاهد ما فعله مشرف حوثي بطفل صغير

لا تتوقف انتهاكات ميليشيات الحوثي في اليمن عند حدّ.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو مخيف انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، أظهر ما فعله مشرف حوثي مع طفل في صنعاء.

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ركله بكل عزم

وانتشر الفيديو كالنار في الهشيم، وظهر فيه المشرف الحوثي يركل طفلاً في أحد أسواق صنعاء على الأرض، وذلك في مشهد وحشي أثار غضباً واسعاً.

كما تبيّن أن الطفل الضحية نجل أحد بائعي الفواكه والخضراوات، وركله الحوثي عندما اعترض على ابتزاز المشرف ومسلحين معه لوالده واعتدوا عليه، وفقاً لمصادر محلية.

عنصر حوثي بلا ضمير ولا إنسانية يرمي طفلاً في الرابعة من عمره على بعد أمتار وبطريقة وحشية في منطقة دار سلم جنوب صنعاء المحتلة.

الطفل نجل صاحب محل الخضار الذي جاءت المجاميع الحوثية الإرهابية لنهبه وسرقة ماله والسطو على قوت أولاده.

هذه هي الحوثي وعناصرها بدون رتوش!#الحوثي_عدو_الله pic.twitter.com/1CBYykFtST — محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) March 25, 2023

واتضح أن المعتدي يعمل في مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة، وقام بإطلاق النار لتخويف أسرة الطفل والمواطنين الذين تجمعوا لإنقاذ الصغير من بين يديه في منطقة دار سلم صنعاء.

الانتهاكات مستمرة

يشار إلى أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينج، كان كرر خلال الفترة الماضية، وقوف الولايات المتحدة إلى جانب اليمنيين من أجل إرساء السلام.

كما تطرق إلى انتهاكات ومضايقات الحوثيين لليمنيين القاطنين في العاصمة صنعاء، مشددا على التزام الولايات المتحدة تجاه اليمنيين في صنعاء، الذين عانوا من الاعتقال والتهديدات والمضايقات من الحوثيين.

وأضاف أن هؤلاء لديهم عائلات ويأملون بمستقبل أفضل، في إشارة إلى استمرار انتهاكات الميليشيات في حق المدنيين.

إلى ذلك أكد أن تلك الانتهاكات ليست سوى أحدث حلقة في سلسلة من أعمال الحوثيين ضد المدنيين اليمنيين، بحسب تعبيره حينها.

وقد أثار الفيديو المنتشر غضباً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات غاضبة تطالب بمعاقبة الفاعل وحبسه.