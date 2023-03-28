الحديدة.. مقتل طفل وإصابة والداه بقصف "حوثي" على منزلهم

قتل طفل وأصيب والداه بجروح في قصف لميليشيا الحوثي الإرهابية، استهدف منزلهم في إحدى مديريات محافظة الحديدة، غرب اليمن.

وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إن الطفل برهان سليمان 4 سنوات قتل، "إثر قصف صاروخي حوثي استهدف منازل المواطنين في مديرية ‎حيس جنوب محافظة الحديدة".

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وأضافت أن القصف أسفر أيضاً عن تعرض عدد من المدنيين للإصابة بجروح متفاوتة، بينهما والدا الطفل القتيل.

وكان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد"، قد أورد أن ثلاثة أطفال من أسرة واحدة قد أصيبوا بشظايا قذيفة مدفعية، أطلقتها ميليشيا الحوثي، وذلك في أحد أحياء مدينة تعز، جنوب غربي اليمن، في أول أيام شهر رمضان المبارك، ما يرفع عدد الأطفال الضحايا للقصف المباشر على الأحياء السكنية منذ أول الشهر الفضيل إلى أربعة أطفال.