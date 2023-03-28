اليمن.. ارتفاع قياسي جديد لحالات النزوح الداخلي

عادت حالات النزوح داخلياً في اليمن إلى الارتفاع مجدداً خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كانت قد شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الأسابيع العشرة الماضية من العام الجاري 2023.

وقالت منظمة الهجرة الدولية في اليمن (IOM)، في تقرير لها، بأنها رصدت نزوح 235 أسرة مؤلفة من 1410 أفراد، نزحوا مرة واحدة على الأقل، خلال الأسبوع الماضي والمحدد بالفترة ما بين 19 و25 مارس 2023.

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وبحسب الأرقام الصادرة عن مصفوفة تتبع النزوح (DTM)، فإن الأسبوع الماضي مثل ثاني أكثر الأسابيع نزوحاً منذ مطلع العام الجاري، بعد الأسبوع الأول من ذات العام والمحدد بالفترة من 1 إلى 7 يناير 2023، والذي شهد نزوح 353 أسرة مكونة من 2118 فرداً.

كما أن عدد الأسر النازحة خلال الأسبوع الماضي يفوق ما تم تسجيله في الأسابيع الأربعة الماضية، إضافةً إلى أنها تمثل زيادة بنسبة 739.3% في عدد النازحين مقارنةً بالأسبوع السابق له والمحدد بالفترة ما بين 12 و18مارس 2023، الذي شهد نزوح 28 أسرة فقط، تتكون من 168 فرداً.

وأشار التقرير إلى أن الغالبية العظمى من حالات النزوح خلال الأسبوع الماضي، وبعدد 227 أسرة، كانت في مأرب، حيث شهدت المحافظة ما نسبته 96.6% من حالات النزوح، معظمها داخلية، تليها محافظة الحديدة بـ6 أسر، جميعها داخلية، فيما سجلت محافظة تعز نزوحا داخليا لأسرتين فقط.

وأوضحت منظمة الهجرة أن إجمالي الأسر النازحة التي تم رصدها منذ مطلع العام 2023 وحتى 25 مارس الجاري بلغ 2030 أسرة (12180 فرداً) تعرضوا للنزوح مرة واحدة على الأقل.