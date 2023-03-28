حاولت قصف أحياء سكنية.. الجيش اليمني يتصدى لمُسيّرات حوثية في تعز

أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، تصدي دفاعاتها الجوية، لطائرات مُسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، حاولت استهداف أحياء سكنية في مدينة تعز، جنوب غربي اليمن).

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، في بيان، أن الدفاعات الجوية للجيش تصدت لطائرات مسيرة لميليشيا الحوثي حاولت قصف الأحياء السكنية في زيد الموشكي والوكيل ومحيط جبل جرة بمدينة تعز.

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وأضاف أن ذلك ترافق مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي في الجبهة الشرقية والشمالية للمدينة.

وخلال الأيام الماضية استهدفت ميليشيا الحوثي بطائرات مُسيّرة أعياناً مدنية وسط مدينة تعز، بينها سوق المجاهد الشعبية، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف عددا من أحياء المدينة.