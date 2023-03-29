طائرة للصليب الأحمر تصل مأرب استعداداً لتبادل الأسرى

وصلت طائرة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مطار تداوين العسكري بمحافظة مأرب، شمالي شرق اليمن، في رحلة تجريبية استعداداً لتنفيذ عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي.

ومن المقرر أن يتم في 19 أبريل المقبل نقل عدد من الأسرى والمختطفين لدى ميليشيا الحوثي إلى مطار تداوين في مأرب، كما سينقل بالمقابل سجناء حوثيون من مأرب إلى مطار صنعاء.

مادة اعلانية

وستتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر تنفيذ عملية تبادل 887 سجينا بين الحكومة وميليشيا الحوثي على ثلاث مراحل، وفق ما جاء في اتفاق جنيف.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قولها إن الاستعدادات جارية لتيسير عملية إطلاق سراح المحتجزين على النحو المتفق عليه بين الحكومة والحوثيين.

وجدد الصليب الأحمر التزامه بمواصلة لعب دور الوسيط المحايد وتيسير الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع في اليمن ونقلهم وإعادتهم إلى مناطقهم.

وتوصل وفدا الحكومة والحوثيين في 20 مارس الجاري إلى اتفاق لتبادل 887 أسيراً ومختطفاً من الطرفين، منهم 181 أسيراً من التحالف الحكومي بينهم اللواء محمود الصبيحي واللواء ناصر هادي، ومحمد محمد عبدالله صالح، وعفاش طارق صالح والصحافيين الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التبادل في 19 إبريل وتستمر لمدة ثلاثة أيام عبر ستة مطارات محلية وخارجية.