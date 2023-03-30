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اليمن والحوثي

حرض..مسيرة حوثية تستهدف منزل مواطن وإصابة زوجته وابنته بجروح خطيرة

في إطار سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المواطني وتعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والأعراف الدولية

العربية.نت - أوسان سالم 
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استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء الأربعاء، منزل أحد المواطنين في منطقة حرض، بمحافظة حجة، شمالي غرب اليمن، بواسطة طائرة مسيرة.

وقال إعلام المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، أن الهجوم استهدف منزل المواطن "حَمَد عِتين" وأدى إلى إصابة زوجته وابنته بجروح خطيرة، حيث تم نقلهما لتلقي العلاج في مستشفى الموسّم التابع للمملكة العربية السعودية.

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وأوضح أن المصابتان، هما المواطنة "منيرة أحمد عتيني" وابنتها "حليمة" وأصيبتا بإصابات بليغة إحداهما في الرجل اليسرى والأخرى في الصدر.

وتستمر الميليشيا الحوثية بشن هجماتها المتكررة على المدنيين والأحياء السكنية، ويأتي هذا الهجوم في إطار سلسلة الاعتداءات التي تستهدف المواطنين في محافظة حجة ومحافظات يمنية مختلفة، وتعتبر انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والأعراف الدولية.

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