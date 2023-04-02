حكومة اليمن تدين "سياسة التجويع الحوثية" ضد المدنيين

دانت الحكومة اليمنية استخدام ميليشيا الحوثي "سياسة التجويع" بحق المدنيين المحاصرين في مدينة تعز وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، باستمرارها في احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بالغذاء في منطقة الراهدة ومنعها من الدخول.

وقال بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليمنية: "تدين الحكومة اليمنية وبأشد العبارات استمرار ميليشيا الحوثي استخدام سياسة التجويع كسلاح لمواجهة المدنيين المحاصرين في مدينة تعز خاصة والمناطق الخاضعة لسيطرتها عامة".

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وأضاف البيان أن ميليشيا الحوثي دأبت على احتجاز مئات الشاحنات المحملة بالدقيق وآخرها مواصلة احتجازها لـ180 شاحنة منذ قرابة الشهر في منطقة الراهدة، المدخل الجنوبي لمحافظة تعز، "والتي حولتها الميليشيا إلى نقطة جباية جديدة غير شرعية لنهب أموال التجار ورفع أسعار السلع الغذائية، في انتهاك صارخ يهدد حياة ملايين المدنيين ودون مراعاة لقدسية الشهر الفضيل".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على ميليشيا الحوثي لإجبارها على التوقف عن استخدام الغذاء كسلاح وعقاب جماعي ضد اليمنيين، باعتباره جريمة حرب ويُنذر بعواقب كارثية تمس حياة الملايين ومن شأنه مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة أصلاً في اليمن.

وأكدت الحكومة أن هذه الممارسات من قبل ميليشيا الحوثي هي استمرار لتصرفاتها "الطائشة" والتي استهدفت بها نسف النظام المالي المصرفي الموحد، كما أنها "تأكيد على طبيعتها العدوانية ضد الشعب اليمني، ورفضها لدعوات السلام والجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية في البلاد".