كل ساعتين امرأة تموت في اليمن بسبب نقص الرعاية الصحية
صندوق الأمم المتحدة للسكان قال إن نحو 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان أن اليمن يعد واحدة من أعمق الأزمات الإنسانية وأكثرها رسوخاً في العالم في ظل الصراع الطويل الأمد والانهيار الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الصحية.
وأشار الصندوق في بيان، إلى أن الرعاية الصحية الأساسية غير متوفرة على نطاق واسع، موضحاً أن نحو 5.5 مليون امرأة وفتاة في سن الإنجاب في اليمن لديهن وصول محدود أو معدوم إلى خدمات الصحة الإنجابية.
ولفت إلى أن امرأة واحدة تموت في اليمن كل ساعتين أثناء الحمل والولادة بسبب تأخر أو عدم حصولهن على الرعاية الصحية والخدمات الضرورية.
وأكد أن ذلك يعد من بين أعلى المعدلات في المنطقة، وهو رقم مروع للغاية لأن أسباب الوفيات هذه يمكن منعها بالكامل تقريباً من خلال الوصول إلى الخدمات الصحية.
ووفقاً لبيان الصندوق، فإن 21.6 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية خلال العام الحالي 2023، و80% من السكان لا يستطيعون وضع الطعام على المائدة.
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