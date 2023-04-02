مسام.. نزع أكثر من 3300 لغم حوثي خلال شهر مارس

أعلن المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام "مسام"، نزع أكثر من 3300 لغم وقذيفة غير متفجرة زرعتها ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح "مسام" في تقريره الشهري، أنه تمكن خلال مارس الماضي من نزع 3316 لغما وقذيفة غير متفجرة وعبوة ناسفة، من مساحة 516 ألفا و858 مترًا مربعًا من الأراضي اليمنية، زرعتها ميليشيا الحوثي بصورة عشوائية.

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مهمة إنسانية

وأشار إلى أن إجمالي الألغام والذخائر غير المتفجرة المنزوعة خلال المهمة الإنسانية لمشروع "مسام" منذ انطلاقه حتى اليوم وصلت إلى 393 الفًا و22 لغمًا وذخيرة غير منفجرة، وبلغ إجمالي المساحة المطهّرة من الأراضي اليمنية 45 مليونا و367 ألفا و536 مترًا مربعًا.

ولفت التقرير إلى أن "مسام" نفذ خلال مارس الماضي عملية إتلاف مأمونة لـ 5627 لغمًا وذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة، في إطار سعي المشروع الدؤوب لحفظ أرواح الأبرياء من العلب المتفجرة المهلكة، وتمكنه من إعادة الطلاب خلال مارس الماضي إلى مدرسة "الشعب عكاد" بمديرية جبل حبشي بعد تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة وتأمينها بشكل كامل.

عملية تطهير

ولفت التقرير إلى أن الفرق الهندسية التابعة لمسام العاملة في مديرية بيحان بمحافظة شبوة تمكنت خلال مارس الماضي من انتشال 18 لغمًا مضادًا للدبابات جرفتها سيول الأمطار إلى وادي بيحان.

ودعا التقرير المدنيين في مديريتي بيحان وعسيلان إلى تجنب المرور في مجاري السيول، محذراً في الوقت ذاته من خطورة العبث بأي ألغام أو أجسام غريبة وسرعة الإبلاغ عنها حفاظاً على حياتهم وعلى السلامة العامة.

وأكد التقرير أن الفرق الهندسية على استعداد للاستجابة لأي بلاغات طارئة عن وجود ألغام.