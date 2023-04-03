اليمن.. القبض على شاب انتحل صفة طبيبة ومارس عمليات نصب واحتيال

قالت وزارة الداخلية اليمنية إن الأجهزة الأمنية بمطار عدن الدولي ألقت القبض على المدعو أدهم فيصل عبد العزيز خليل، المتهم بـ"انتحال صفة طبيبة وممارسة عمليات نصب واحتيال".

وقال الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية في بيان، ان المدعو أدهم متهم بانتحال صفة طبيبة تخصص أمراض جلدية، إضافة إلى ادعائه بأنه دبلوماسية بريطانية من أصول يمنية، باسم مي فيصل عبد العزيز العيني، بوثائق مزورة، إلى جانب قيامه بممارسة مهنة الطب على النساء في العاصمة الماليزية كوالالمبور منذ سنوات.

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وجاءت عملية الضبط عقب تقدم العديد من الأسر بشكاوى ضد الابتزازات التي كان يمارسها المدعو على ضحاياه من النساء، وجرت متابعته منذ يناير 2020 عبر عمليات تحر ومتابعة نشطة تكللت بالقبض عليه.

والجاني أدهم من مواليد 198، وقام بالتزوير وتحرير وثائق لعدد من المسؤولين في السعودية ومصر وبريطانيا واليمن، بهدف الإضرار بعدد من ضحاياه، ومنهم طلاب يمنيون في القاهرة، وفي العاصمة الماليزية، ونساء، وفق بيان الداخلية اليمنية.

وعقب كشف أمره في ماليزيا، لجأ الجاني أدهم إلى ابتزاز الأشخاص والأسر الذين تعاملوا معه كطبيبة أمراض جلدية، عبر التهديد بكشف الأسرار والتلويح بالأعراض.

ولقيت جريمة المدعو أدهم اهتمام الرأي العام في الداخل والخارج؛ كونها أول مرة تحدث في الواقع اليمني.