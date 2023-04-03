اليمن.. وفاة 9 أشخاص من أسرة واحدة جراء السيول وتحذيرات أممية

توفي تسعة أشخاص من أسرة واحدة غرقا، مساء الأحد، بعد أن جرفت السيول سيارة كانوا على متنها، في مديرية بيحان غربي محافظة شبوة، شرق اليمن، حسب ما أفادت مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن بين المتوفين نساء وأطفالا جميعهم من أسرة واحدة.

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وأكدت مواقع إخبارية يمنية، نقلا عن تلك المصادر، أنه تم العثور على ثلاث جثث فيما لايزال البحث جاريا عن بقية الجثث الأخرى.

ومنذ مطلع الأسبوع تسببت الأمطار الغزيرة وتدفق السيول في وفاة 13 شخصا بينهم أطفال في محافظات يمنية عدة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة في المنازل ومخيمات النازحين وجرف العديد من الأراضي الزراعية والممتلكات.

في السياق، حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، من هطول أمطار غزيرة وفيضانات كبيرة تضرب عدة محافظات يمنية خلال الأيام القادمة.

جاء ذلك في نشرة الإنذار المبكر والأرصاد الجوية الصادرة للفترة من 1 ـ 10 أبريل الجاري، والذي نشره مكتب "الأوتشا" في اليمن.

وقالت "الفاو" إن أكثر من 9 آلاف أسرة تضررت من الفيضانات والعواصف المطرية التي ضربت محافظات (صنعاء والمحويت وذمار وعمران وحجة وريمة وإب وصعدة وتعز وحضرموت ومأرب)، منذ النصف الأخير من شهر مارس".

وأضافت أن التوقعات تؤكد هطول أمطار غزيرة في جميع المدن التي اجتاحتها الفيضانات تقريبا، وستسبب فيضانات كبيرة حتى منتصف أبريل الجاري.

وأوضحت أن نحو 32.500 شخص سيتعرضون لخطر الفيضانات في مستجمعات المياه في حوض وادي ذنة (صنعاء/ ذمار) ووادي بنا (إب/ لحج) ووادي المسيلة (حضرموت) ووداي مور (حجة) وفي (الجوف) وادي تبن (لحج).

ودعت إلى الاستعداد في تلك المناطق والكثير من المرتفعات لهطول الأمطار والفيضانات الأكثر شدة في الأسبوع المقبل.

وحذرت النشرة أيضا المزارعين بتوخي الحذر لأن هطول الأمطار الغزيرة يعمل على جرف البذور مما يؤدي إلى سوء التوزيع ويؤثر على الإنبات.

كما نبهت النشرة أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى تفشي الأمراض البكتيرية مثل الكوليرا لا سيما في مخيمات النازحين داخلياً.