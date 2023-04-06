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عنصر تابع لميليشيا الحوثي في اليمن
عناصر تابعة لميليشيا الحوثي باليمن

ميليشيا الحوثي تقتل مختطفاً داخل مدرسة في تعز

الأهالي طالبوا بتسليم القتلة الذين ينحدرون من محافظة ذمار وصعدة باليمن

العربية. نت - أوسان سالم
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أقدمت ميليشيا الحوثي، على قتل مختطف بمديرية خدير بمحافظة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وقالت مصادر حقوقية: إن ميليشيا الحوثي أقدمت على تصفية المختطف ربيع سعيد صالح داخل مدرسة الإحسان التي يتخذونها معتقلاً لأبناء منطقة "وادي الحسين" بمديرية خدير، جنوب تعز.

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وطالب الأهالي الميليشيا بتسليم القتلة الذين ينحدرون من محافظة ذمار وصعدة، وخروج عناصرها من وادي الحسين ومن المدرسة التي تم تحويلها إلى سجن في عهد الحوثي ويجري فيها محاكمة المعتقلين من أبناء الوادي وتعذيبهم.

وكان الشاب المغدور به العائل الوحيد لأسرته المكونة من سبعة أفراد جميعهم يعانون أمراضا مزمنة.

ووفقا للأهالي، حوَّل الحوثيون مدرسة الإحسان في وادي الحسين إلى سجن خاص بأبناء الوادي والمناطق المجاورة بعد أن كانت مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي للبنين.

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