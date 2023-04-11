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Yemeni prisoners who were held by the Huthi rebels greet officials at the airport in the southern city of Aden, the interim seat of the Yemeni government, on October 16, 2020, as the war-torn country began swapping 1,000 prisoners in a complex operation overseen by the International Committee of the Red Cross. Over 170 former prisoners of war were freed today on the second day of a landmark exchange between war-torn Yemen's government and Huthi rebels, the International Committee of the Red Cross said. A plane from the southern city of Aden, the interim seat of the Yemeni government, took 101 former prisoners to the rebel-held capital Sanaa on Friday, while another aircraft transported 76 detainees in the opposite direction, the ICRC said on Twitter.
من عملية تبادل أسرى سابقة بين الحكومة والحوثيين (أرشيفية)
اليمن

الحكومة اليمنية: التبادل سيستمر مع الحوثي "حتى تصفير السجون"

عضو الوفد الحكومي ماجد فضائل لـ"الحدث": عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين "على قاعدة الكل مقابل الكل"

العربية.نت
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أعلن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين، اكتمال الترتيبات لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها مع الحوثيين في وقتها المحدد، الخميس.

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وقال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي، في مداخلة مع قناة "الحدث"، إن الجميع أصبح جاهزاً لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها، مشيراً إلى أن عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين "على قاعدة الكل مقابل الكل، وتصفير كل المعتقلات والسجون".

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هذا وقال الناطق باسم وفد الحكومة اليمنية لشؤون الأسرى والمعتقلين لقناة "الحدث"، إن الترتيبات استكملت لإتمام عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين هذا الأسبوع.

كما قال المتحدث إن أول دفعة تبادل ستشمل 72 أسيراً، مضيفاً أن أكثر من 1400 مدني لا يزالون معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي.

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