الحكومة اليمنية: التبادل سيستمر مع الحوثي "حتى تصفير السجون"

أعلن وفد الحكومة اليمنية الشرعية في مفاوضات تبادل الأسرى والمعتقلين، اكتمال الترتيبات لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها مع الحوثيين في وقتها المحدد، الخميس.

وقال ماجد فضائل، عضو الوفد الحكومي، في مداخلة مع قناة "الحدث"، إن الجميع أصبح جاهزاً لتنفيذ عملية التبادل المتفق عليها، مشيراً إلى أن عملية التبادل هذه ستتبعها عمليات تبادل أخرى في القريب حتى يتم الإفراج وإطلاق سراح جميع المحتجزين والمختطفين "على قاعدة الكل مقابل الكل، وتصفير كل المعتقلات والسجون".

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هذا وقال الناطق باسم وفد الحكومة اليمنية لشؤون الأسرى والمعتقلين لقناة "الحدث"، إن الترتيبات استكملت لإتمام عملية تبادل الأسرى مع الحوثيين هذا الأسبوع.

كما قال المتحدث إن أول دفعة تبادل ستشمل 72 أسيراً، مضيفاً أن أكثر من 1400 مدني لا يزالون معتقلين في سجون ميليشيات الحوثي.