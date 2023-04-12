اليمن.. أكثر من 5 آلاف نازح داخلي في شهر واحد
نزوح 3,133 أسرة من 20 محافظة مختلفة واستقرارها في 10 محافظات منذ بداية العام
أفادت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، أنها سجلت نزوح أكثر من خمسة آلاف شخص خلال شهر مارس الماضي، أغلبهم هجروا حديثاً.
وقالت الوحدة (حكومية)، في تقرير، إنها رصدت نزوح ما مجموعه 1,209 أسر مؤلفة من 5,018 فردا خلال الفترة من (1 - 31) مارس 2023.
وأضاف التقرير أن حوالي 85% من إجمالي النازحين في مارس الماضي، أو عدد 1,026 أسرة (4,173 فردا) تم تهجيرهم حديثاً، فيما أن 183 أسرة (845 فردا) هجروا للمرة الثانية.
وأشار إلى أن 27% من هذه الأسر، نزحت من محافظة مأرب، تليها شبوة بنسبة 25%، ثم محافظتا الحديدة وتعز بنسبة 16% و14% على التوالي، بينما توزعت باقي الحالات على محافظات إب وذمار وأمانة العاصمة والبيضاء وريمة وصنعاء.
كما أن الفترة ذاتها شهدت مغادرة 13 أسرة (63 فرداً) لمناطق نزوحها الحالية، إضافة إلى عودة 11 أسرة (45 فرداً) إلى أماكنهم الأصلية.
وأوضحت الوحدة التنفيذية أنها سجلت، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2023، نزوح 3,133 أسرة تتكون من 16,141 فرداً، وذلك من 20 محافظة مختلفة واستقرت في 10 محافظات.
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