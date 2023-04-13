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رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد العليمي
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي
اليمن والحوثي

الرئاسي اليمني يؤكد الجاهزية التامة للسلام

العليمي يؤكد تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والشامل

العربية. نت - أوسان سالم
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أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الأربعاء، جاهزية المجلس والحكومة “التامة لاستحقاق السلام العادل والشامل الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه، في العاصمة السعودية الرياض، سفير النرويج لدى اليمن توماس ليدبول، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وتطرق اللقاء “إلى التطورات اليمنية، بما في ذلك جهود الأشقاء والأصدقاء لتثبيت الهدنة، وإنهاء المعاناة الإنسانية وإحلال السلام في اليمن”.

وأكد العليمي “تمسك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بنهج السلام العادل والشامل، والجاهزية التامة لهذا الاستحقاق الذي يصب في مصلحة الشعب اليمني وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية”.

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وفي لقاء آخر، جمعه بسفير البريطاني لدى اليمن، ريتشارد اوبنهايم، ذكر العليمي، بالمبادرات الحكومية من أجل السلام، وتخفيف المعاناة الإنسانية، بما في ذلك دفع رواتب موظفي التعليم والصحة في مناطق سيطرة الحوثيين.

وأكد اللقاء “أهمية تكامل كافة الجهود من أجل دفع الميليشيات الحوثية إلى التعاطي الجاد مع مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي، والعودة إلى عملية سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة”.

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